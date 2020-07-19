شكرا لقرائتكم خبر عن عـودة الـوبـاء التهـديـد الرئيسـي للاقتصــاد الأمـريكـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر خبراء صندوق النقد الدولي، من أن الناتج الاقتصادي الأمريكي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6.6% في 2020، بسبب صدمة جائحة فيروس «كورونا»، لكن تلك التوقعات قد تكون أسوأ بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» وزيادة آخذة في التفشي للفقر. وأشار خبراء الصندوق، بعد إتمام مراجعة طبقاً للمادة الرابعة لأكبر اقتصادات العالم، إلى مخاطر أخرى، بما في ذلك زيادة مستويات الدين الحكومي وديون الشركات بشكل كبير، مع احتمالات تضخم منخفض أو ربما سالب. وقالت المذكرة هناك ضبابية هائلة تكتنف اتساع نطاق صدمة «كوفيد-19» اقتصادياً، سيستغرق الأمر على الأرجح فترة أطول، لإصلاح الاقتصاد وعودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وذكر الصندوق أن عودة ظهور الإصابات ب«كوفيد-19» تمثل «الخطر الرئيسي» على الاقتصاد الأمريكي، وحث السلطات على «بذل جهود جديدة» لمكافحة الوباء ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراسخة في الولايات المتحدة.

وقدر صندوق النقد الدولي الذي أنهى للتو مراجعته السنوية لأكبر اقتصاد في العالم، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقلص بنسبة 37% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، كنتيجة مباشرة لإجراءات الاحتواء «على الرغم من الدعم السياسي غير المسبوق».

بالإمكان احتواء الركود

أما بالنسبة للسنة ككل، فقد قدر أن يكون بالإمكان احتواء الركود في الولايات المتحدة عند 6.6% إذا استمر النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن عودة ظهور الوباء، الذي يعد «الأصعب لجهة تقديره حسابياً»، قد أدت بالفعل إلى «تباطؤ» في بعض الولايات، وإلى «إلغاء جزئي» لقرارات إعادة تشغيل الاقتصاد، وهو ما من شأنه عرقلة حركة الانتعاش التي بدأت في مايو/أيار، وفق المؤسسة المالية.

كما حذر الصندوق من إمكانية حدوث «زيادة مستمرة في الفقر»، مذكراً بأنه قبل حدوث الوباء، كان معدل الفقر مرتفعاً بالفعل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.

كما أن هناك أيضاً بُعداً عنصرياً مهماً للفقر في الولايات المتحدة؛ حيث من المرجح أن تقع الأسر الأمريكية من أصل إفريقي ولاتيني في الفقر أكثر من الأسر البيضاء.

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وقال صندوق النقد: «ستكون هناك حاجة إلى جهود سياسية جديدة لمحاربة الوباء ومعالجة مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة، التي لا تزال تعاني منها الولايات المتحدة».

عقد من البحبوحة

قبل الوباء، وحتى بعد عقد من البحبوحة الاقتصادية، كانت البلاد تواجه تفاوتات اجتماعية قوية.

ويحث الصندوق الولايات المتحدة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات؛ لتحفيز الطلب وتحسين الاستعداد للأزمات الصحية، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.

وبلهجة أكثر تفاؤلاً، يلاحظ أن البلاد لديها «حيز مالي» من بين عدد من المزايا التي تنعم بها.

ومن بين توصياته، يذكر نشر تدابير تهدف إلى «تحسين شبكة الأمان الاجتماعي بشكل مستدام».

وقال، إنه بالإضافة إلى ذلك، «سيتعين على صناع القرار الاستجابة بشكل استباقي للتغيرات في الاقتصاد وفي مسار الوباء، للتحرك بسرعة لمعايرة حجم وتكوين الاستجابة المالية».

ومن بين التوصيات العديدة، يدعو صندوق النقد الدولي إلى دعم المجتمعات المحلية للحفاظ على الصحة والتعليم وبرامج المساعدة الاجتماعية. (أ.ف.ب)