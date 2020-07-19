شكرا لقرائتكم خبر عن 552 مليون دولار تراجع بواردات السلع الغذائية فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرى من السلع الزراعية تراجعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات من تلك السلع نحو 352 مليون دولار، مقابل 904 مليون دولار في شهر ابريل عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 552 مليون دولار.

وتحتوى السلع الزراعية على مجموعة من أهم الواردات وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتصدرها واردات القمح وبلغت 190 مليون دولار ابريل الماضي، مقابل 349 مليون دولار ابريل 2019، 159 مليون دولار، يليها التفاح الطازج وبلغت وارداته نحو 22 مليون دولار ابريل الماضي، مقابل 41 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع بلغ 19 مليون دولار.

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وضمت قائمة السلع الزراعية واردات الفول العريض بقيمة 22 مليون دولار أبريل الماضى، مقابل 49 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 27 مليون دولار، يليه واردات مصر من القطن غير المندوف بقيمة 19 مليون دولار ابريل الماضى، مقابل 15 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 4 ملايين دولار.

وسجلت الواردات المصرية من الشاي الأسود 13 مليون دولار ابريل الماضي، مقابل 16 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع 3 ملايين دولار، إلى جانب واردات العدس اليبس بقيمة 7 ملايين دولار ابريل الماضي، مقابل مليوني دولار ابريل 2019، بزيادة 5 ملايين دولار، ثم واردات البن غير المحمص بقيمة 7 ملايين دولار ابريل الماضي، مقابل 11 مليون دولار ابريل 2019، بتراجع بلغ 4 ملايين دولار، وأخيرا واردات الفلفل بقيمة 5 ملايين و628 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 5 ملايين و422 ألف دولار ابريل 2019، بتراجع 206 ألف دولار.