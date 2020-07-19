«الإمارات دبي الوطني» الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ارتفعت ملكية الأجانب (غير العرب) في أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الأول إلى 135.17 مليون سهم، بما يعادل 2.14%. بالمقابل سجل تخارج للاستثمار الأجنبي في النصف الأول من أسهم «الدار» و«إعمار» و«أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي».

وبحسب تحليل ل«الخليج»، فقد بلغت نسبة تملك الأجانب في السهم بنهاية ديسمبر /كانون الأول من العام الماضي 5.68%، لترتفع هذه النسبة إلى 7.82% في نهاية شهر يونيو الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية للبنك 54 مليار درهم، وهي أعلى قيمة سوقية من بين أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي على الإطلاق، بعدد أسهم 6.3 مليار سهم.

وحافظ البنك على مركزه الأول في وزن المؤشر العام للسوق، وفقاً لآخر تحديث في الأوزان وفق مراجعة العام المالي 2020 بنسبة 20%. وجاء ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للبنك في مارس/آذار الماضي، على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 20% إلى 40%.