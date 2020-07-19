المزروعي: التعاون يضمن عمل سلاسل الإمداد البحري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الإمارات إلى العمل الجماعي لمعالجة تحديات الشحن البحري بما يضمن عمل سلاسل الإمداد البحري حول العالم.

جاء ذلك على لسان المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خلال القمة البحرية الافتراضية والتي بحثت حدي تغييرات الطاقم البحري خلال وباء «كوفيد- 19»؛ حيث أكد الدور الكبير لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية خلال جائحة كورونا، وجهودها على حث وتشجيع الدول الأعضاء على مواجهة الجائحة لاستمرار الشحن البحري والذي يعتبر الحياة بعد توقف حركة الملاحة الجوية وتدفق السلع للدول المتأثرة.

ودعا المزروعي، إلى مواصلة العمل بشكل جماعي لمعالجة التحديات، وخصوصاً مسألة تغييرات أطقم السفن من خلال التعاون والاتصال المكثف للحفاظ على عمل سلاسل الإمداد البحري حول العالم ومن أجل ضمان تسليم السلع والإمدادات الحيوية.

حضر القمة كيلي تولهورست، عضو البرلمان، وزير الطيران والبحرية والأمن في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقال المزروعي: «لقد جاء «كوفيد- 19» صادماً للمجتمعات والأنظمة الصحية والاقتصادات والحكومات في جميع أنحاء العالم، وأثرت في كل قطاع وفرضت تحديات اجتماعية واقتصادية في جميع أنحاء العالم».