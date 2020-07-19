«ملكـة السمـاء» هـل تطـير مـن جـديد؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الطيران البريطانية «بريتش إيرويز» سحب طائرات «بوينج 747» من أسطولها بعد وباء «كوفيد-19 »الذي هز قطاع النقل الجوي الذي بات مضطراً لاتخاذ إجراءات تقشف صارمة والتخلي أكثر فأكثر عن طائرات «جامبو جت» القديمة والمسببة للتلوث.

وقالت الشركة البريطانية في بيان «بحزن شديد يمكننا أن نؤكد أننا سنسحب كل طائرات 747 من أسطولنا بمفعول فوري». وأضافت «من غير المرجح أن تستخدم ملكة السماء في أسطولنا مجدداً من قبل «بريتش إيرويز» نظراً لانخفاض التنقلات بسبب وباء «كوفيد-19 » العالمي».

وأوضحت الشركة أن آخر طائرة من هذا النوع «سيتم سحبها في 2024»، مشيرة إلى أن نهاية هذه الطائرات الكبيرة كانت مقررة.

وأُطلقت طائرة «جامبو جت» التي تنتجها مجموعة «بوينج» الأمريكية في 1970 وأحدثت ثورة في سوق النقل الجوي. وأصبحت في العقود التي تلت طائرة أسطورية يمكنها أن تقل عدداً يصل إلى 400 راكب.

وفي بيانها، أوضحت «بريتش إيروزير» التي تملك 31 من هذه الطائرات في أسطولها أنها كانت بين أكثر الشركات اعتماداً على هذه الطائرات.

ووجه الوباء العالمي ضربة قاسية إلى قطاع الطيران، ما تسبب بتوقف النشاط جرّاء إجراءات العزل التي فرضتها دول عديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتوقع الشركات أن تنتعش حركة النقل الجوي تدريجياً خلال الصيف على أن تبقى ضعيفة لسنوات، ما يضطرها لخفض عدد العاملين فيها وأسطولها. وأعلنت «بريتش إيرويز» التي تنتمي إلى مجموعة «آي ايه جي» عن إلغاء 12 ألف وظيفة، أي ما يعادل ربع موظفيها.

وقال المحلل في مجموعة «سي إم سي ماركيتس» مايكل هيوسن «يجب الاعتراف بأن بعض طائرات 747 في بريتش إيرويز منهكة» ولم تعد «بمستوى المعايير الحالية (لطائرات إيرباص) إيه 380 الأحدث».

لكن يبدو أن قرار «بريتش إيرويز» ينذر بالشؤم لكل طائرات «جامبو جت» بما فيها الطائرة العملاقة لإيرباص.

وما زالت شركات «لوفتهانزا» و«كوريان إير» و«إير إنديا» تملك طائرات 747 في أسطولها. وتملك الشركة الكورية 23 منها لكنها لا تستخدم حالياً سوى 12 بينها 11 لنقل البضائع. (أ ف ب)