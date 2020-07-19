شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أربعة عقود من تطبيقات النيوليبرالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كثرت الكتابات والاجتهادات التي راحت تتحدث عن أن جائحة «كورونا» قد تشكل نهاية مرحلة وبداية أخرى؛ بعد إسدال الستار على النظام الاقتصادي العالمي الذي ظل يحكم مسار التنمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وذهب بعضها الآخر للحديث عن بداية أفول مرحلة تطبيقات ال«نيوليبرالية». من ذلك، على سبيل المثال، المقال الذي نشره «المركز الوطني لمعلومات التكنولوجية الحيوية» الأمريكي يوم 29 مايو/أيار الماضي، للاقتصادي المكسيكي ألفريدو فيلهو، والذي قال فيه «لقد وجه الوباء ضربة قاصمة للنيوليبرالية التي استفادت طوال العقود الأربعة الماضية من طاقات الدولة، وسخرتها لخدمة مسحور الربحية القصيرة الأجل؛ حيث أفضت جائحة «كورونا» إلى انكشاف كبرى الاقتصادات النيوليبرالية الأكثر ثراءً، في الولايات المتحدة وبريطانيا، عن عجزها على توفير ما يكفي من أقنعة الوجه ومعدات الحماية الشخصية للعاملين في الحقل الصحي، ناهيك عن عمليات القرصنة التي تورطت فيها دول علانية، من أجل الاستحواذ على أجهزة التنفس الصناعي؛ للمحافظة على مرضى المستشفيات على قيد الحياة».

واستدل على زعمه بقرب أفول النيوليبرالية، بالاختفاء السريع وغير المتوقع للإعلانات الأيديولوجية النيوليبرالية الداعية للتقشف المالي، والقائلة بحدود السياسات الحكومية في الاقتصاد؛ وانسحاب أنصار المدرسة الاقتصادية النمساوية المتعصبين وأطياف النيوليبراليين من مواقعهم (مؤقتاً)، وهرعهم إلى ما يمكن توصيفه بنصف الكينزية، مُوَّلِّين وُجوههم صوب وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي، أي الدولة، للفوز بنصيب وفير من حزم الإنقاذ المالي. في هذه اللحظات لم يعد أحد منهم يتحدث عن فضائل وسحر السوق الحرة، وإنما كل حديثهم وحديث شركات القطاع الخاص والإعلام السائد الناطق باسمهم، صار مركزاً على الإنفاق الحكومي غير المحدود، والمطلوب بإلحاح من قبل شركات وبنوك القطاع الخاص. وهو ما يفعلونه على أية حال، وعلى الدوام، إبان الأزمات. ولذلك، ما إن تنتهي الأزمة فإنهم سوف يعودون مرة أخرى لتوجيه سهامهم للدولة، ونعتها ب«السيئة»، وستصبح الخدمات العامة جاهزة لجولة أخرى من «الإعدامات».

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لم تكن أوجه القصور والإخفاق في الأداء في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، ناتجة فقط عن نقص القدرة الإنتاجية؛ بسبب التغيرات التكنولوجية أو السياسات التجارية الصينية، ولكن أيضاً بسبب السياسات المتبعة على مدار العقود الأربعة الماضية. فلقد عملت النيوليبرالية طوال هذه الفترة على تفكيك وتجزئة أنظمة بأكملها، من الجامعات إلى المختبرات إلى التصنيع؛ من أجل تحفيز الشركات الفردية على تحقيق أرباح قصيرة الأجل. فتوالت وتفاقمت أوجه القصور التي تلت ذلك، ومنها تدمير القدرة التخطيطية للدولة، متجسدة في شل قدرة الدولة على استخدام كافة الوسائل اللازمة لتعبئة الصناعة والعمل ورأس المال الخاص؛ لتحقيق هدف مشترك خلال الوباء.

لقد أبانت الجائحة كيف قللت النيوليبرالية من قيمة حياة البشر إلى حد أن وقتاً ثميناً قد أهدر في العديد من البلدان، لا سيما في تلك التي تطبق بغلو ظاهر النيوليبرالية، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل، وهي تحاول حثيثاً فرض استراتيجية ما يسمى ب«مناعة القطيع».

قبل نحو سبعة شهور كتب الاقتصادي الأمريكي «النوبلي»، جوزيف ستيجليتز، مقالاً في الجارديان تحت عنوان «من كوفيد-19 الى نهاية النيوليبرالية»، قال فيه: بعد 40 عاماً من الليبرالية الجديدة، صدر النطق بالحكم عليها، وخلاصته أن ثمار النمو ذهبت إلى القلة في القمة، وبدت آثار تحرير أسواق رأس المال سيئة للغاية، لدرجة أنه إذا حدث وأن ترشّح للرئاسة في أحد بلدان الاقتصادات الناشئة من لا يلقى قبولاً لدى وول ستريت، فإن البنوك تسحب أموالها من ذلك البلد، فيواجه الناخبون خياراً مُرّاً وصريحاً؛ إما الاستسلام لوول ستريت أو مواجهة أزمة مالية حادة. كما لو أن وول ستريت يتمتع بسلطة سياسية أكبر من مواطني البلاد. أما الاقتصادي التركي داني رودريك، الأستاذ بمؤسسة فورد للاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، فأكد بأن نوع العولمة الذي حددته النيوليبرالية، قد ترك أفراداً ومجتمعات بأكملها، غير قادرين على السيطرة على جزء مهم من مصيرهم.

مع ذلك فإنني لا أشاطر كل المتفائلين القاطعين بأن الجائحة الاقتصادية العالمية العظمى، الناتجة عن تفشي وباء كورونا، سوف تنهي عصر النيوليبرالية في العالم. وهذا موضوع يستأهل وقفة أخرى خاصة.

* كاتب بحريني