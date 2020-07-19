16 % مـن الأمـريكـيـين عجـزوا عـن دفـع إيجــارات المنـازل فـي يونيـو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجز واحد من بين كل ستة أمريكيين تقريباً عن دفع إيجار المنزل في حزيران/يونيو بسبب أزمة كوفيد-19، ويخشى واحد بين كل ثلاثة من العجز عن الدفع خلال تموز/يوليو، وفق ما أظهرت معطيات لمكتب الإحصاء.

في استطلاع شمل 73,8 مليون شخص بين 2 و7 تموز/يوليو، صرّح ما يزيد على 16 في المئة من المستجوبين بعجزهم عن تسديد إيجاراتهم في حزيران/يونيو، كما صرح 30,6 في المئة بأن ثقتهم ضئيلة أو معدومة في قدرتهم على دفع إيجار تموز/يوليو.

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وعانى نحو نصف الأمريكيين تراجع رواتبهم منذ فرض تدابير حجر مكثّفة في البلاد منتصف آذار/مارس، وفق مكتب الإحصاء.

وشرح المكتب على موقعه الإلكتروني أن هذه الدراسة التي تنجز أسبوعياً منذ نهاية آذار/مارس، تسمح بقياس «كيفية تأثر حياة الناس بجائحة كوفيد-19». واستخلصت بعض الأرقام من استبيانات أرسلت إلى الناس، فيما جاءت أخرى نتيجة دمج معطيات جمعتها عدة وكالات فيدرالية.

يأتي ذلك فيما ارتفع بناء المنازل في يونيو/حزيران، في ظل تقارير عن ارتفاع الطلب على الإسكان في المناطق منخفضة الكثافة السكانية، وفي الوقت الذي تسمح فيه الشركات للموظفين بالمرونة في العمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19. وقالت وزارة التجارة إن معدل البدء في تشييد المنازل زاد 17.3%. (أ.ف.ب - رويترز)