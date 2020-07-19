شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكادوك» منصّة إماراتيةتغزو «الرعاية الصحية» من بوابة التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أثبت قطاع الرعاية الصحية نفسه كأحد أبرز القطاعات وأكثرها جدارة بالاستثمار في ظل الوضع الراهن الذي يمر به العالم مع جائحة صحية عطلت حركة الاقتصاد وحجزت مئات الملايين في منازلهم انتظاراً لانفراج الأزمة واكتشاف العلاج الناجع أو اللقاح الواقي، وبدّل الوضع الكثير من المفاهيم لنرى اليوم إقبالاً على ما كان الإحجام عنه في السابق هو الواقع كالعمل عن بعد واعتماد الخدمات الرقمية في مختلف المجالات.

برزت في ظل الأزمة، وفترة الحجر، كذلك أهمية توفر سبل للحصول على الاستشارات الطبية عن بعد مع صعوبة خروج الناس وتوجههم للعيادات والمشافي للحصول على استشارة طبية ضرورية، لكن لا تحتاج إلى وجود المريض في العيادة مع الطبيب.

وإدراكاً منهم لأهمية هذه الخطوة التي نفتقر لها في الإمارات وعلى مستوى المنطقة العربية بشكل عام خرج المستثمرون في منصة «أوكادوك» بفكرة المنصة التي بدأت كمنصة لحجز المواعيد في العيادات والمستشفيات على مستوى دولة الإمارات لتوفر أيضاً المجال أمام المرضى للحصول على استشارات طبية عن بعد. المنصة التي يتطلع مستثمروها لتحويلها إلى استثمار يستقطب سيولة عالمية مثل الشركات الكبرى التي بدأت بفكرة لتتحول إلى «يونيكورن» أو استثمارات مليارية مثل «أوبر» و«كريم» وغيرها من الشركات التي اكتسبت أهمية عالمية.

فعالية الفحص

وقال فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس الإدارة لدى منصة «أوكادوك» لخدمات الرعاية الصحية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها أن نحو 50% من الخدمات الطبية المقدمة يمكن أن تتم عن بعد دون حاجة لوجود المريض في العيادة أو المستشفى، ولفت إلى أن هذا بالطبع يوفر الكثير من الوقت والجهد الممكن استغلالهما بشكل أكثر فاعلية للطرفين الأطباء والمرضى.

وقال إن المنصة تطرح الخيارات المختلفة للاستشارات الطبية عن بعد سواء من خلال الاتصال المباشر عبر خاصية المحادثة أو اتصال الفيديو أو المراسلات، والمريض يمكنه أن يختار ما هو أنسب إليه. وأشار إلى أن التقنيات الحديثة، أسهمت إلى حد كبير في تعزيز فاعلية الفحص عن بعد مع اتصالات الفيديو عالية الجودة.

وقال إن المنصة كانت تخطط لطرح خدمة العلاج والاستشارات الطبية عن بعد لاحقاً ربما في نهاية العام، لكن الجائحة بما أبرزته من متطلبات عجلت بالخطوة لأهميتها لمساعدة الناس في الحصول على ما يحتاجون إليه من رعاية واستشارات طبية دون الحاجة إلى الخروج من منازلهم.

وأكد بلهول أن المنصة لمست طلباً متنامياً على خدمات الاستشارات الطبية عن بعد خاصة في الفترة الأخيرة، وقال: «منذ إطلاقنا لخدمة الاستشارات الطبية عن بعد عبر منصتنا لاحظنا حاجة متزايدة للمرضى من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة والعامة طوال فترة جائحة «كوفيد-19»؛ حيث كان المرضى بحاجة إلى استشارات افتراضية مع أطبائهم ومن منازلهم الآمنة. ومن خلال توسعينا لنطاق الأطباء المتواجدين في دولة الإمارات منحت المنصة المرضى وصولاً أسهل خلال الوقت الذي كانت فيه سلامة المرضى في خطر. في حين تلقت «أوكادوك» اهتماماً كبيراً من مقدمي الرعاية الصحية في كل من السعودية ودول أخرى؛ حيث يبحث المزيد من مقدمي الرعاية الصحية عن طرق للبقاء على اتصال مع مرضاهم خلال جائحة «كوفيد-19».

1500 طبيب

وتحدث بلهول في حوار مع ”الخليج 365” عن فكرة «أوكادوك» الأساسية التي قامت عليها المنصة قبل قرابة العام، قائلاً إنها قامت على توفير منصة لحجز المواعيد مع الأطباء في العيادات والمستشفيات.

وأوضح قائلاً إن الدراسات وعمليات تحليل البيانات، أظهرت أن نسبة عدم حضور المرضى إلى المستشفيات في المواعيد المحجوزة لهم تصل إلى نحو 40%، أي أن المستشفيات تخسر بذلك 40% من سعتها الاستيعابية، ما يبرز أهمية فكرة المنصة على هذا المستوى؛ إذ تمثل حلقة الربط بين المريض وبين المستشفى المعالج بما يضمن اختيار المريض للموعد المناسب له ضمن المواعيد المتاحة للأطباء بطريقة أكثر سهولة كما يتم تذكيره بالموعد من خلال المنصة.

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وقال إنه من الصحيح أن بعض المستشفيات توفر خدمات الرسائل أو الاتصالات لتذكير المريض بموعده، لكن هذا يعني تحمل المستشفى تكلفة كبيرة لتعيين طاقم كامل للتواصل مع جميع المرضى ومتابعة المواعيد معهم، أما من خلال المنصة فلن تتكبد المستشفيات مثل هذه التكلفة، وسيكون لديها نظام فعال ودقيق للحجوزات.

وقال إن المنصة نجحت إلى الآن في استقطاب عدد كبير من اشتراكات الأطباء والمستشفيات؛ حيث يتواجد اليوم أكثر من 1500 طبيب على منصة «أوكادوك» لحجز المواعيد الفورية، في حين يتواجد على منصة «أوكادوك» لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد أكثر من 600 طبيب ويبلغ إجمالي العيادات والمستشفيات المتعاقدة مع المنصة بشكل كامل أكثر من 160 مؤسسة كبرى متخصصة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وتتضمن هذه القائمة نخبة من أبرز المستشفيات والعيادات في الدولة مثل «مستشفيات وعيادات الإمارات»، وشبكة مراكز «هيلث بلاس» التخصصية، ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وعيادات «دبي لندن»، و«المركز الطبي الألماني»، ومراكز «أي كير».

استقطاب الخبرات

وقال إن المنصة أسسها رجل الأعمال فضل بن تركي، باستثمار أولي استقطب نحو 2.7 مليون دولار، وواصل من تطوير التقنيات واستقطاب الخبرات والعملاء، وبعد أن أثبتت الفكرة جدارتها وفاعليتها بدأت المنصة تتوسع بالدخول على سوق السعودية وإندونيسيا. وفي 2019 تم فتح المجال للمزيد من الاستثمارات لتستقطب المنصة 10 ملايين دولار. وتخطط الشركة اليوم للتوسع في غضون ال18 إلى 24 شهراً المقبلة في بقية أسواق دول مجلس التعاون وبعض الدول الاستراتيجية مثل مصر وتركيا وبعض الدول الآسيوية.

وأكد أن الشركة في المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى المزيد من التمويل فما معها من سيولة يغطي متطلبات النمو والتوسع لفترة تصل إلى عام أو عام ونصف، وبعدها يمكن للشركة أن تلمس مدى حاجتها إلى التمويل.

وأكد بلهول، أهمية تركيز الإمارات والمنطقة على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة على مستوى القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، وقال إن العديد من الشركات التي تحولت إلى العالمية بدأت من فكرة بسيطة، لكنها تلبي متطلبات أساسية في حياة الناس، ويأمل أن تحقق المنصة نجاحاً مماثلاً، خاصة أنها الوحيدة التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمات على نطاق واسع في الإمارات والمنطقة، ما يعزز ثقلها، خاصة مع تواصل توسعها الإقليمي لتصبح من أكبر اللاعبين في المجال.

مجانية الحجز

ومن الخطط الأخرى للشركة طرح فرص أمام المريض للحصول على رأي ثان، ففي الكثير من الحالات الصعبة التي تتطلب على سبيل المثال تدخل الجراحي يحتاج المريض إلى التأكد من قراره من خلال أخذ رأي طبيب آخر، وهذه الخدمة تعتزم المنصة تقديمها، وهي تعتزم كذلك توفير الفرصة للحصول على رأي ثان من الخارج عبر شراكاتها مع منصات عالمية، وسيتم طرح الخدمة قريباً ربما قبل نهاية العام الجاري. وتخطط الشركة كذلك لتوفير خدمات الزيارة للمنازل في حال اقتضت الحاجة.

وقال إن عدد العاملين في المنصة يزيد على 50 شخصاً. وتتطلع إلى المزيد من التعيينات في المراحل المقبلة.

حجز المواعيد بشكل مجاني

قال بلهول إن استخدام منصة «أوكادوك» لا يتطلب أي اشتراك أو مبلغ مادي من المريض لحجز المواعيد الطبية؛ حيث يمكن للمريض إجراء عملية حجز المواعيد بشكل مجاني بالكامل، لكن عند حاجة المريض إلى القيام باستشارة طبية مع أحد الأطباء عبر خدمة الاستشارات الطبية عن بعد، فإنه يدفع ثمن الاستشارة الطبية للعيادة أو الطبيب إما عن طريق شركة التأمين أو من حسابه الخاص. وفي رده على سؤال حول الطريقة التي تحقق من خلالها المنصة عائداتها، قال إن ذلك يتم من خلال إشتراك شهري من المستشفيات والعيادات المتعاقدة مع المنصة.