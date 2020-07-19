أسـواق النفـط تُـوازن بيــن الطلـب وقــرار «أوبـك بلـس» تقليـص «الخفـض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من اتفاق دول «أوبك بلس» على تقييد خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من أصل 9.7 مليون برميل، بدءاً من أغسطس/آب المقبل، لم يتمكن النفط من تحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي تحت ضغوط الطلب العالمي الواقع تحت تأثير الإغلاقات الكلية في عدد من دول العالم.

وقد أنهى خام برنت الأسبوع على 43.13 دولار، بينما استقر سعر الخام الأمريكي الخفيف عند 40.59 دولار. وتراجعت أسعار النفط، الجمعة؛ إذ يضعف الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا، في حين تستعد كبرى الدول المنتجة للخام لزيادة الإنتاج.

ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 75 ألف إصابة جديدة ب«كوفيد 19»، وهو رقم يومي قياسي. وأعلنت إسبانيا وأستراليا عن أكبر قفزة يومية في الحالات لديهما في أكثر من شهرين، وواصلت الحالات الارتفاع في الهند والبرازيل.

وتعافى الطلب على الوقود بشكل كبير من هبوط بنسبة 30% في أبريل/نيسان، بعد أن قيدت الدول حول العالم التحركات وأوقفت أنشطة الأعمال. لكن الاستهلاك لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، وتعود مشتريات الوقود إلى الانخفاض مع تزايد الإصابات.

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وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على كلا الخامين في الأسبوع الماضي.

وانخفض الخامان القياسيان 1% يوم الخميس، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم «أوبك بلس»، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، والتي طُبقت في وقت سابق من العام الجاري بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من أغسطس/ آب.

وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، فقد قلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وقال محللون لدى ريموند جيمس: «نشاط الحفارات الأمريكية سيعاود الارتفاع بعد اقترابه من 250 حفارة أو ربما بعد المستويات الحالية». ويتوقعون أن يبلغ متوسط عدد الحفارات 270 في النصف الثاني من 2020.