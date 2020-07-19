شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد روسيا ينكمش بوتيرة أبطأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش الاقتصاد الروسي 6.4% في يونيو/ حزيران على أساس سنوي، وذلك في أعقاب تباطؤ أكبر بقراءة معدلة عند 10.7% في مايو/ أيار عندما كانت البلاد في إغلاق جزئي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الاقتصاد الروسي انكمش في الربع الثاني بنسبة 9.6% على أساس سنوي.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش 5% في 2020 بأكملها. (رويترز)

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