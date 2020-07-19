شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الطوارئ والأزمـــــات (1 - 2) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الشكل العام لدورة إدارة الطوارئ والأزمات يمر بأربع مراحل هي المرحلة الأولى: المنع والتخفيف، والمرحلة الثانية هي الاستعداد، والثالثة الاستجابة، والرابعة والأخيرة هي التعافي.

لا تعترف الطوارئ والأزمات في أغلب الأحيان بزمان أو مكان ما. كما أنها لا تحترم عرقاً أو جنساً أو ظروفاً أو مشاعر، فهي في أغلب الأحيان لا تطرق الباب ولا تعي في الأصل وجوب وضرورة الاستئذان قبل الزيارة، ولا حتى المجيء على استحياء، لتُمهلنا ولو برهة من الزمن للتعامل معها، فهي زائر غير مرحب به. ولا يغادر هذا الزائر في صمت وهدوء؛ بل يأبى إلا أن يترك وراءه آثاراً وأضراراً تطال معظم مناحي حياتنا اليومية، اجتماعية ونفسية واقتصادية وسياسية. ومع اليقين المطلق بأن الأزمات والكوارث تحدث بتقدير من الله وحكمة منه سبحانه، فتقسم في العادة إلى نوعين طبيعية وأخرى يكون سببها الإنسان، إما بعمد أو بغير عمد. فالطبيعية هي تلك التي تحدث نتيجة الأمراض الفيروسية والجوائح والأوبئة الإنسانية والحيوانية والتغيرات المناخية والبيولوجية، كالهزات الأرضية والبراكين والتسونامي والحرائق الموسمية للغابات والصواعق والوديان.. (بدون تدخل الإنسان).

أما تلك التي تتدخل يد الإنسان في حدوثها، فتحدث بدافع الإهمال كعدم الاكتراث بقواعد السلامة والوقاية، فتظهر على شكل حوادث المفاعلات النووية وحوادث الطيران، والحوادث الكهربائية والحرائق الناجمة عنها، وبدون نية مسبقة لإلحاق الأذى ببني البشر. أما «البشرية» المفتعلة التي يقصد بها إيذاء البشر فليس هناك مثال أقرب من الحروب بنوعيها المباشرة وبالوكالة، وأعمال التخريب المتعمد والأحداث الإرهابية المخططة التي يُقدم عليها المتطرفون والإرهابيون بقصد إحداث الهلع والتخويف والابتزاز وتحقيق المقاصد بشتى أنواعها.

وبما أن تجنب الطوارئ والأزمات وخاصة الطبيعية أمر صعب المنال، يقودنا المنطق إلى ضرورة التعرف إليها جيداً من خلال دراستها وفهم طبيعتها وسلوكها، وبالتالي التوصل إلى طرق التعامل معها والتخفيف من آثارها في حال حدوثها.

ويقتصر مقالنا هذا على التعرف إلى الدورة الشاملة والمتكاملة للطوارئ والأزمات في مراحلها الأربع، كما يتضح في الشكل التالي، وهي المنع والتخفيف، فالاستعداد فالاستجابة فالتعافي. وعادة ما تقوم الجامعات والمعاهد الأكاديمية بتدريس هذه المراحل بالتعاقب المنطقي المذكور، إلا أن الواقع قد يفرض علينا أحياناً التعامل معها جميعاً بشكل متزامن، وهذا ما سنتاوله في آخر مقالنا. الشكل العام لدورة إدارة الطوارئ والأزمات يمر بأربع مراحل:

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المرحلة الأولى: المنع والتخفيف فلا يعد منع الأزمات والكوارث أمراً هيناً كما قد يتخيله البعض، إلا أنه لا يمكن أن نجعل من هذا الاعتقاد حائلاً يقف أمامنا، وبالتالي الوقوف مكتوفي الأيدي. ولتجنب الخلط في فهم مصطلحي المنع والتخفيف، أصبح لزاماً علينا التفريق بينهما على ضوء ما تقدم. يعرف المنع من وجهة نظرنا عند قيام الدول والحكومات والمؤسسات بالتقليل من احتمالية وقوع الحوادث باستبعاد أسبابها بقدر الإمكان، وبالتالي تجنب حدوثها، بينما يكمن مفهوم التخفيف في تعزيز وترسيخ ثقافة السلامة في المجتمع قاطبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال تقلل من تأثير الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الأزمات والكوارث التي لا يمكن منعها، أو ذات الطبيعة الحتمية. ففي العادة يمكن منع وقوع الأحداث الناتجة عن الإهمال في المؤسسات والمصانع كالحريق أو حوادث التماس الكهربائي أو الانفجارات في المفاعلات والمعامل النووية، كما حدث في مفاعل تشرنوبل بأوكرانيا سنة 1986، والذي نسبته وكالة الطاقة الذرية إلى عدم الاكثراث بقواعد السلامة.

فيتم ذلك من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة الكفيلة بالمنع وفرض إجراءات سلامة ووقاية رصينة في المؤسسات والمصانع يلتزم بها الموظفون والطواقم؛ بل بترسيخ ثقافة السلامة لدى المجتمع قاطبة، وبالتالي يتم تجنب وقوع هذه الأحداث.

أما التخفيف فيبرز في العادة عند التقليل من تأثير الأحداث الطبيعية كالتي ذكرناها في المقدمة، بما أن منعها من الوقوع أمر محال. وفي الواقع تعي الحكومات والمؤسسات وصناع القرار، أهمية هذه المرحلة من خلال التجهيزات اللازمة للأزمات والكوارث بإعداد الخطط اللوجستية، وخطط استمرارية الأعمال لضمان استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية، والدعم بالموارد والإمكانيات وبناء الملاجئ وتهيئة البنية التحتية، واستغلال المنشآت القائمة في أوقات الأزمات كبعض الدور الحكومية مثلاً، وتهيئة الأنظمة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات، وإعداد خطط توفير التطعيمات واللقاحات وخطط تأمين الماء والغذاء والدواء.

ومما يميز هذه المرحلة كذلك، شمولية المعرفة والإدراك والفكر الاستراتيجي عند التخطيط لها، على افتراض أنه لا يمكن استبعاد أي حدث من الوقوع بشكل مطلق.

المرحلة الثانية: الاستعداد، وتعرف هذه المرحلة في دورة إدارة الطوارئ والأزمات بأنها التهيئة المطلقة للاستجابة للكوارِث أو الأزمات. وتحتم هذه المرحلة على المعنيين القيام بكثير من الإجراءات واتخاذ القرارات المهمة للتعامل مع الأحداث. ولعل ما يميزها هو القيام بالتحليل والدراسة المستمرة والحثيثة للبيئة المحيطة، بهدف تقييم المخاطر للتعرف إلى الأخطار والأحداث المتوقعة بكل أنواعها. فيتم عندها إدراج هذه الأخطار ضمن قائمة غالباً ما يطلق عليها سجل المخاطر الوطني للدولة وبحسب أهميتها، بنظام أولوية يعتمد على معياري احتمالية الوقوع والتأثير.

وتعطى الأسبقية للأحداث الأكثر احتمالاً للوقوع والأكبر تأثيراً في المجتمع. ويتم التعرف إلى قائمة الأخطار هذه، من خلال عدة طرائق بما فيها حسابات المخاطر والبحث العلمي واستشارة أهل الخبرة وسكان المنطقة. ويجدر التذكير هنا بأنه على الرغم من أهمية أولوية إدراج المخاطر في القائمة المذكورة، فإن نظام الأولوية هذا غير مستقر، فقد يرتقي الخطر الخامس اليوم في سجل المخاطر مثلاً ليكون في المركز الأول والعكس صحيح، وذلك حسب المعطيات والظروف المحيطة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. كما أنه قد يقع حدث ما، لم يدرج في قائمة المخاطر في الأصل لعدم وروده أو استبعاد حدوثه أثناء التحليل والدراسة الرصينة.

وبعد التعرف إلى هذه الأخطار وإدراجها ضمن القائمة المذكورة، يتم إعداد خطط طوارئ وأزمات مرنة لكل منها، بعد دراستها بشكل شامل والتعرف إلى أبعادها. وينقسم هذا النوع من الخطط إلى خطط عملياتية تعنى بالتعامل مع الحدث بشكل مباشر، وخطط أخرى داعمة لها لتوفير الموارد اللازمة للخطط العملياتية أو التنفيذية. وننوه هنا بضرورة توفر الموارد البشرية وغير البشرية كالمعدات والتكنولوجيا والأجهزة، لضمان تنفيذ الخطط باقتدار ومهنية عاليين عند الاستجابة للأحداث، كما يجب أن تبنى هذه الخطط كذلك على افتراضات دقيقة ومُحكمة مبنية على معلومات موثوقة بقدر الإمكان. ولتهيئة القيادات وأطقم الاستجابة للتعامل مع الأحداث في هذه الخطط، يتم إعداد تمارين افتراضية نظرية وسيناريوهات للأحداث في جدول المخاطر تعتمد على الحوار والمحاكاة والمشبهات، وأخرى عملية تعتمد على الاستخدام الميداني للمعدات والتجهيزات، وذلك بقصد قياس واختبار الموارد المتوفرة للتعامل مع الحدث الفعلي، واختبار كفاءة الطواقم وقدرة القيادات على التصرف فيها، وبالتالي اتخاذ القرارات الرصينة. ويجري بعدها تقييم عام للتعرف إلى أوجه القصور والثغرات بهدف سدها، بقصد التهيئة للاستجابة للأحداث الحقيقية.

* مدير مركز الريادة لدراسات الأبحاث والإدارة



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