«أميديو»: «طيران الإمارات» تفي بالتزاماتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت شركة «أميديو آيرفور بلس» إن «طيران الإمارات» استمرت في الوفاء بالتزاماتها، حيث واصلت حتى الآن سداد جميع دفعات الطائرات المستأجرة من قبلها في الوقت المحدد وبالكامل.

وبحسب بيانات الشركة المدرجة في بورصة لندن التي تعمل في مجال الاستحواذ وتأجير الطائرات، تشغل «طيران الإمارات» 8 طائرات عريضة البدن من شركة «أميديو» التي تضم 6 طائرات «A380» وطائرتين «777-300ER».

وتتوقع الشركة في تقريرها المالي السنوي أن لا تغير «طيران الإمارات» من خططها المعلنة سابقاً بخصوص الاحتفاظ بطائرات «A380» باعتبارها جزءاً أساسياً من الأسطول حتى 2030، مشيرة إلى أنه قد يتم تخفيض حجم الأسطول من هذا الطراز بدلاً من المحافظة على 80 إلى 100 طائرة وذلك على الرغم من أن هنالك العديد من الأسئلة حول ما قد يحدث لأسطول «A380»، بعدما أعلنت شركات طيران عن خططها لإزالة الطائرة أو التخلص التدريجي منها على المدى القريب.

وتضم «طيران الإمارات» في أسطولها 115 طائرة عريضة البدن من طراز «إيرباص A380»، حيث استأنفت تشغيل الطائرة العملاقة إلى بعض الوجهات اعتباراً من 15 يوليو/ تموزالجاري.

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وقالت «أميديو آيرفور بلس» إن «طيران الإمارات» أكدت في وقت سابق بقاء التأجير سارياً حتى تحقيق المركز التعاقدي المتفق عليه. وأضافت أن الناقلة طلبت في 15 أبريل الماضي، شكلاً من التسهيلات.

يشار إلى أن شركات الطيران على مستوى العالم، تعرضت لضغوط مالية قوية بسبب التعليق المؤقت لرحلات الركاب في إطار الحد من تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

ودخلت العديد من شركات الطيران في مفاوضات مع شركات التأجير لتأجيل الدفعات، بالإضافة إلى مصنعي الطائرات بخصوص استلام الطائرات في المرحلة المقبلة.

واتخذت شركات طيران قرارات صعبة بتسريح العديد من الموظفين لديها، للتأقلم مع الطلب المنخفض على السفر وتعليق رحلاتها إلى العديد من الوجهات في العالم، وذلك حتى عودة القطاع إلى مستويات ما قبل كورونا.

وتراجعت رحلات شركات الطيران العالمية بنسبة تصل إلى 98% بالنسبة للرحلات الدولية، فيما بدأ القطاع باستعادة جزء من مستويات العام 2019، من خلال استئناف شركات الطيران رحلاتها بشكل جزئي.

ووضعت العديد من شركات الطيران مثل طيران الإمارات خططاً لاستخدام الأسطول في الشحن الجوي، من خلال تسيير طائرات البوينج 777 بين وجهاتها في العالم لنقل السلع الأساسية وضمان تدفق البضائع بين الأسواق.