شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث البترول.. تعرف على المستندات المطلوبة لصرف تعويض صندوق الحوادث المجهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد مجموعة من الإجراءات والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على تعويض بقيمة 40 الف جنيه في حالة الوفاة والاصابة من " الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة" وهى :

إجراءات تقديم طلبات التعويض :

1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.

2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :-

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).

4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.

6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات

7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

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المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:

1 – طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة.

3 – صورة رسمية من الإعلام الشرعى.

4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2 – صورة رسمية من محضر الحادث.

3 – صورة رسمية من تصرف النيابة. ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.