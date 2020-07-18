شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو مالية «العشرين» يدعون لمشاركة كاملة في مبادرة تجميد مدفوعات الديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين السبت إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقراً.

وقال المسؤولون في بيان مشترك إنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون «بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية».

وحث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مجموعة العشرين على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقراً حتى نهاية 2021 وقال إنه ينبغي لأعضاء المجموعة البدء في محادثات بشأن تخفيض ديون بعض الدول.

وأبلغ مالباس اجتماعاً افتراضياً لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين أن بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل. مضيفاً أنه ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جمع المدفوعات من الدول الأشد فقراً.

وأضاف قائلاً «أدعو مجموعة العشرين إلى فتح الباب أمام مشاورات بشأن تراكم الديون ذاتها والوسائل الفعالة لخفض صافي القيمة الحالية سواء للديون الثنائية أو الديون التجارية على الدول الأشد فقراً». (رويترز)

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