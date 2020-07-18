بعد أطول سلسلة مكاسب أسبوعية.. سهم «أمازون» يترنح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت تداولات الأسبوع الماضي سلسلة المكاسب الأسبوعية التاريخية التي حققتها أسهم شركة أمازون خلال 10 أسابيع متتالية، بعد تسجيل خامس يوم على التوالي من الخسائر في جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة.

وجرى تداول الأسهم يوم الجمعة مع انحدار بنسبة 1.26%، وأغلق السهم بانخفاض 7.44% في أسوأ أسبوع منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي. ومع ذلك فلا تزال أسهم الشركة مرتفعة 60% منذ مطلع العام.

وفي سياق متصل، عانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى خلال الأسبوع، حيث أغلقت أسهم فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت على انخفاض أيضاً، كما تراجعت أسهم نيتفليكس بأكثر من 6%.