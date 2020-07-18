شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: نساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تسويق منتجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك نهضة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن أكثر شئ يقلق بالنسبة للشخص الذي يعمل بشكل غير رسمي، هو أن يقوم بدفع الضرائب، مشددة على ضرورة أن تكون الحكومة مشرفة على تلك الأعمال، إلا أن الضريبة المفروضة على تلك الأعمال تتوقف على حجم وشكل العمل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد منح الأعمال والأنشطة غير الرسمية فرصة ووقتا لتوفيق الأوضاع، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح فتح مجمعات لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتم الانتهاء من مجمعين، والمجمع الأول مساحته 144 مترا، وإيجاره الشهري للمكان كله لا يصل إلى 400 ألف جنيه، وهو مكان مجهز ويقوم صاحب الأعمال بوضع الماكينات فيه.

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وأوضح أنه يمكن لصاحب العمل الاستفادة من المبادرات التي أعلنها البنك المركزي لشراء الماكينات والمعدات الخاصة بالعمل، بالإضافة إلى أن القانون يسر بعض الضمانات حتى تتمكن الجهات التمويلية من منح أصحاب الأعمال دون قلق، مشددة على أن القانون تم العمل على اللائحة التنفيذية الخاصة به، ونجاح أي قانون في اللائحة الخاصة به، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر فقط بدلا من 6 أشهر لعرضها على مجلس النواب.

وقالت الوزيرة، إن القانون سيضمن تعامل أصحاب الأعمال أو الأنشطة مع وزارة التعليم العالي والتنمية المحلية وعدد من الجهات ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن كل صاحب مشروع مستهدف من ذلك القانون، وسيتم تسويق تم الأعمال من خلال إقامة المعارض داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى التسويق الإلكتروني من خلال منصات إلكترونية متخصصة وفتح أسواق داخلية أو خارجية.

وأكدت الوزيرة أن القانون لن يترك من يرفض المثول للعمل داخل منظومة الدولة، حيث سيتم توقيع مخالفات وغرامات عليه، بالإضافة إلى حرمانه من المزايا التي وفرتها له الدولة.