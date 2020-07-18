شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: نتفاوض لتسوية 5 مليارات جنيه على النصر للملاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تتواصل مع بنك الاستثمار القومى؛ لتسوية ديون البنك لدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وبالفعل تم الاتفاق على تسوية مبلغ 800 مليون جنيه لصالح البنك على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحيث نسدد 30% منها كاش، والباقى على دفعات كاش أيضا.

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وحول مستجدات التفاوض مع البنك لتسوية ديون شركة النصر للملاحات، أوضح عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365 " أن مديونية البنك لدى شركة النصر للملاحات ارتفعت إلى 5 مليارات جنيه، فى حين كان أصل الدين 110 ملايين جنيه تم سداد 50 مليون جنيه منها عام 2005، موضحا إنه جارى عرض 3 قطع أراضى على البنك؛ لتسوية تلك المديونية، لافتا إنه تم تقييم الثلاثة قطع أراضى، وسيتم عرضها على البنك.

يشار إلى أن أصل المديونية يعود إلى اقتراض شركة النصر للملاحات لـ110 ملايين جنيه، تم سداد 50 مليون جنيه منها وتبقى 60 مليون جنيه ارتفع إلى 5 مليارات جنيه حاليا نتيجة تراكم الفائدة، وهو ما يعتبر غير منطقى بحسب – القابضة الكيماوية - وبالتالى طلبت القابضة تسوية عادلة للمبلغ مع إمكانية استحواذ البنك على الشركة نفسها إلا أنه رفض.