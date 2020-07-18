شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لدينا 52 مزرعة إنتاج حيوانى بينها 18 تعمل بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الرئيس السيسى شدد على الاهتمام بالمزارع، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدد من المزارع بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه تم إقحام التكونولوجيا، وتوفير وظائف للشباب، حيث حصل كل شاب على 20 رأس ماشية، وجرى تعليمهم طرق التعامل معها وتربيتها وتسمينها وتدريبهم على أعلى مستوى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه في بداية التخطيط للإنتاج الحيواني، حيث أن المستهدف هو تقليل الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني، حتى وإن لم يكن بنسبة 100%، ولكن أن يكون الاستيراد بنسب أقل، مثلما كان الوضع في فترة كورونا، حيث اعتمدت مصر بشكل أكبر على الإنتاج المحلي.

وأوضح، أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء حوالي 55%، ويتم استيراد 45% من الخارج، موضحا أن هناك 52 مزرعة تابعة لوزارة الزراعة، تم افتتاح 6 مزارع بعد تطويرها، وهناك 18 مزرعة يعملون بكامل طاقتهم، وفي الفترة القادمة سيتم العمل في باقي المزارع.