شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد: نستهدف شراء 266 جرارا جديدا خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، لابد أن نهنئ الشعب المصرى بإطلاق القطارات الجديد، حيث تم استيراد 70 جرارا، والمستهدف هو 110 جرارات جديدة، ونسعى للتعاقد للحصول على 266 جرارا خلال عامين، مشيرا إلى أنه يستهدف أن يكون القطار هو وسيلة النقل الأولى فى مصر، موضحا أن العربات الجديدة للقطارات هى درجة عادية ولكنها مجهزة بشكل مبهر، ووصلت 300 عربة منها من أصل 500 عربة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعاقد لشراء 500 عربة أخرى للدرجة العادية المكيفة وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبأسعار عادية للغاية، ليكون الإجمالى 1300 عربة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 38 قطارا، وبمجرد الحصول على إذن تشغيلها ستعمل فى عدد من الخطوط من بينها القاهرة بورسعيد.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى وتدريبه، كما أن القطارات الجديدة مزودة بأساليب تكنولوجية تتطلب تدريب السائقين، وتم الارتقاء بالمستوى العلمى لسائقى السكة الحديد، موضحا أنه يتم عمل اختبارات المصنع للجرارات ثم اختبارات الشهادة الأوروبية.