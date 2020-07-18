السيسي يوجه بصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك.. وهذا هو الموعد

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل قبل عبد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض، في تصريحات صحفية نقلها موقع "القاهرة 24" اليوم السبت، إن الرئيس السيسي وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس قبل عيد الأضحى، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.

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وأوضح عوض أنه من المقرر بدء الصرف يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري بدلاً من الصرف في المواعيد الاعتيادية والتي تبدأ من أول أغسطس حتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك من منافذ الهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالنسبة للمعاشات المحولة عليها إلى جانب ماكينات الصراف الآلية التابعة للبنوك.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بوضع خطة الصرف التي تراعي تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من خطر العدوي بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر ذي الحجة، هذا بجانب التنسيق مع المحافظين والمسئولين المعنيين بتنفيذ خطة الصرف بالتعاون مع الهيئة.

وأوضح عوض أنه من المقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة عملية صرف المعاشات وتذليل أي معوقات أمام عملية الصرف.