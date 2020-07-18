شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: نعمل على تصنيع المنتجات المستوردة من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه خلال فترة الجائحة تم الوقوف على المنتجات والمواد التي يمكن تصنيعها داخل مصر بدلا من استيرادها، مع الحفاظ على تكلفة محدودة، لأنه ليس منطقيا أن تكون تكلفة إنتاج منتج في مصر أكبر من تكلفة استيراده من الخارج، كما تم دراسة توفير وسائل معينة للتكنولوجيا باعتبارها أحد عناصر جذب المستثمرين للاستثمار في مصر، وكلها وسائل جذب لابد منها الفترة الحالية.

وأضافت جامع ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه تم العمل في كافة القطاعات، ليكون على الأقل المجمعات التي يتم إنشاؤها تعمل في تلك الصناعات التي يتم استيردها، مشددة على أن تلك المجمعات لا تعمل بشكل عشوائي، بل أنه سيتم تحديد أعمال معينة لكل مجمع من المجمعات.

وأوضحت، أنه تم تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع في شهر مارس الماضي، وهناك مجهود كبير يبذل من وزيري الكهرباء والبترول للوصول لأقل سعر للطاقة للمصانع، وهناك تعاون كبير مع الوزارتين، مشيرة إلى أن هناك قاعدة بيانات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة الى أن مشروع تحويل السيارات من بنزين إلى غاز هدفها خدمة المواطنين.