شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى اليوم: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم السبت 18-7-2020 أخبار الاقتصاد المصرى بين تصريحات حول التبكير في صرف الرواتب وتصريحات تتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وزارة المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو ٢٠٢٠ بحيث تبدأ اعتبارًا من بعد غد ٢٠ يوليو؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس :نعمل على جذب صناعات إلكترونية وغذائية للمناطق الصناعية المتكاملة

شارك المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورشة العمل التي نظمتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD لطرح مخرجات وتوصيات المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من المنظمة والتي تناولت موضوعات التعاون مع الشركاء، آلية منع المنازعات، مدونة السلوك الوظيفي، المشتريات العامة، استخدامات وحوكمة حوافز الاستثمار الضريبية، حوكمة البنية التحتية فضلا عن المتابعة والتقييم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور السيد أندرياس شال مدير قسم العلاقات العالمية بالمنظمة .

وفي بداية الاجتماع أعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع وحرص منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على متابعة الدعم الفني الذي تقدمه للهيئة، واستكمال ماتم من أعمال سابقة وتقييمها للخروج بتوصيات من شأنها دفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى استمرار التواصل بين فريقي عمل المنطقة وخبراء المنظمة في ظل جائحة كورونا من خلال التواصل عن بعد وعقد الاجتماعات الإلكترونية.

رجال أعمال: لهذه الأسباب يجب خفض سعر الغاز لمصانع الحديد

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أكد تامر فؤاد عثمان، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أهمية خفض سعر الغاز للمصانع خاصة كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت والحديد، لأن الغاز يستخدم كمدخلات إنتاج في هذه الصناعات، ومع استمرار ارتفاع الأسعار لن تتمكن المنتجات المصرية من منافسة نظيرتها المستوردة، مشيرا إلى أن الدولة سبق أن أصدرت قراراً بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد بهدف الحد من استيراده ومكافحة الإغراق الصيني والتركي الأرخص من المنتج المصر، ولن يأتى هذا القرار بنتائج حال استمرار ارتفاع أسعار الغاز لأنه يرفع من تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بنظيرتها في الدول المنافسة.

شركات المحمول: 16 قرشا زيادة على ضريبة الدمغة لعملاء الفاتورة والكارت

أرسلت شركات المحمول رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدء من اليوم السبت ، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية

وبدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة على عملاء الفواتير و الكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 67 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة، وذلك َوفق لما أكدته مصادر بالشركات لليوم السابع.

تفريغ 3437 طن رخام وتداول 30 سفينة فى موانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NS SPRINTER والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 78 متر والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 3437 طن رخام بالميناء.

وبلغ إجمالى حركة السفن اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.