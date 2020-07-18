شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغيرت أسعار العملات اليوم فى السوق السعودى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 18-7-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل الجنيه المصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:





دولار أمريكي (USD)1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي





يورو (EUR)1 يورو = 4.29 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.23 يورو





جنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.71 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني





دولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.76 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.36 دولار كندي





دولار إسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.62 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.38 دولار أسترالي





ين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 28.53 ين ياباني





الجنيه المصري (EGP)1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.25 جنيه مصري





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درهم إماراتي (AED)1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي





الجنيه السوداني (SDG)1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سوداني





الدينار الجزائري (DZD)1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 34.26 دينار جزائري





الدينار البحريني (BHD)1 دينار بحريني = 9.944 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني





الدينار العراقي (IQD)1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.28 دينار عراقي





الدينار الأردني (JOD)1 دينار أردني = 5.290 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردني





الدينار الكويتي (KWD)1 دينار كويتي = 12.194 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.

وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.