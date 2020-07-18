شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السعودية وعيار 24 بـ218.44 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 18-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 217.44 ريال سعودى، و"عيار 22 " نحو 200.24 ريال ، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



أسعار الذهب عيار 24218.44 ريال 58.24$ أسعار الذهب عيار 24218.44 ريال 58.24$





سعر الذهب عيار 22200.24 ريال 53.39$





أسعار الذهب عيار 21191.14 ريال 50.96$





أسعار الذهب عيار 18163.83 ريال 43.68$





سعر الذهب عيار 14127.42 ريال 33.97$





سعر الذهب عيار 12109.22 ريال 29.12$

أسعار أوقية الذهب6,794 ريال 1,811$





أسعار جنيه الذهب1,529 ريال 407.70$





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أسعار كيلو الذهب218,441 ريال 58,241$

واستقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار اليوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1798 دولارا.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب".

وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.