شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: تراجع الطلب على الأسمنت والحديد فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق مواد البناء اليوم السبت 18-7-2020 استقرارا فى الأسعار وفقا لشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الأسمنت ترواحت أسعاره بين 620 - 670 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها بينما سجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و استقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.
وأضاف الزينى ، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن أسعار الحديد سجلت 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها ، مؤكدا أن السوق يشهد انخفاضا فى الطلب وزيادة في المعروض، متوقعها أن تشهد فترة ما بعد عيد الأضحى زيادة في الطلب بصورة تدريجية بعض استقرار الأوضاع في أزمة كورونا.
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