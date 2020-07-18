استبيان: 75% من شركات الطاقة واجهت اضطرابات في الإمداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وجهت أزمة فيروس «كوفيد ـ 19» ضربة ليست سهلة لقطاع الطاقة والشركات العاملة فيه، سواء من حيث انخفاض الطلب على منتجات الطاقة أو الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد. فوفقاً للدراسة التي أجرتها «بوسطن كونسلتينج جروب»، تجب على شركات الطاقة الوطنية في الشرق الأوسط، المباشرة فوراً باتباع إجراءات هيكلية جريئة للتخفيف من آثار وتداعيات هذه الأزمة للخروج أقوى من ذي قبل. وسلط التقرير الذي حمل العنوان «المشتريات ما بعد أزمة كوفيد ـ 19 واقع جديد لشركات الطاقة الوطنية»، الضوء على أهمية اتخاذ الشركات خطوات ملموسة وسريعة اعتباراً من الآن، لتحقيق مستوى من التوازن في إدارة أولويات سلسلة التوريد وإعادة هيكلة عمليات وقدرات سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وكانت «بوسطن كونسلتينج جروب» قد أجرت في شهري أبريل ومايو الماضيين «استبيان شركات الطاقة الوطنية» لعام 2020، لفهم التحديات التي فرضتها أزمة «كوفيد ـ 19» على سلاسل الإمداد الخاصة بهذه الشركات.

وبحسب نتائج الاستبيان، فإن 75% من الشركات المشاركة في الاستبيان واجهت اضطرابات في سلاسل الإمداد، مما أثر بشكل مباشر في عملياتها. ونتيجة لذلك، تتخذ شركات الطاقة الوطنية عدة تدابير حكيمة لحماية سلاسل الإمداد خلال هذه الفترة من الأزمة. أولاً وقبل كل شيء، ركزت كثير من الشركات على التخلص من المخاطر المتعلقة بسلسلة الإمداد، حيث شكلت 92% من هذه الشركات فرق استجابة للأزمة، كما أن أكثر من 75% من هذه الشركات تتعامل مسبقاً مع موردين رئيسيين، كما أن ما يقرب من 70% منها، حددت موردين بدلاء للمواد الأكثر أهمية، إلى جانب زيادة المخزون وعمليات الرصد والمتابعة.

أما الإجراء الثاني الذي اتخذته الشركات، فيتعلق بالسيولة وإجراءات الضبط. فحسب الاستبيان أفادت 90% من الشركات بأنها في خضم إجراء مفاوضات مستمرة لخفض أسعار السلع المعدنية، بعد أن شهدت هذه السلع انخفاضاً في الأسعار، في حين أن 70% من الشركات تأخذ بعين الاعتبار الحد من الإنفاق وفق خططها التقديرية للإنفاق، والعديد من تلك الشركات بدأت العمل على ذلك، وتسعى لإعادة استخدام الموجودات الحالية حيثما أمكن لتأجيل المشتريات المستقبلية.

وقال كريستيانو ريزي، شريك ومدير مفوّض في بوسطن «كونسلتينج جروب»: «تحتاج شركات الطاقة الوطنية إلى النظر في إجراءات خفض التكاليف الهيكلية. و اقترحت «بوسطن كونسلتينج جروب» خمس أدوات رئيسية يجب على الشركات اعتمادها أثناء تحقيق تلك الأهداف:

ـ ضمان الحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن حالة السوق والموردين والسلع في ظل تفشي فيروس «كوفيد ـ 19».

ـ إنشاء شراكات واتفاقيات تعاون أقوى مع الموردين الرئيسيين والمستخدم النهائي.

ـ انتهاج التحول الرقمي.

ـ إنشاء خطة متكاملة لإدارة المخاطر المتعلقة بالموردين.

ـ دعم المحتوى المحلي ومنظومة التوريد على المستوى الوطني.

وفي السياق ذاته قال آرون بروس، شريك ومدير مفوّض في «بوسطن كونسلتينج جروب»، إنه من البديهي أن تسبب الأزمات ضغوطاً اقتصادية كبيرة، إلا أنها توفر أيضاً فرصاً للنمو، كما أن الشركات التي تشهد ازدهاراً خلال فترات الركود الاقتصادي تتشارك في سمات عديدة مثل الإعداد الجيد والتصرف الاستباقي، والإيمان بالنمو والتحول الدائم. واستناداً إلى نتائج استبيان شركات الطاقة الوطنية لعام 2020 وتحليلنا المستقل، نحن على ثقة بأن سلاسل الإمداد لشركات الطاقة الوطنية ستتعافى وتنتعش. ولكن من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب عليها أن تباشر العمل بمنتهى الجدية، وتتخذ خطوات ملموسة بأقصى سرعة ممكنة».