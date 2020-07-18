«دناتا»: دعم 2600 رحلة إجلاء بين مارس ويوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل دناتا تقديم خدمات موثوقة وآمنة، والقيام بأدوار جديدة لدعم عملائها من شركات الخطوط الجوية والمجتمعات المحلية، في ظل التحديات الناجمة عن «كوفيد ـ 19».

وعملت فرق دناتا المتخصصة في التعاون الوثيق مع السلطات الحكومية والعملاء والموردين، لضمان إقلاع وعودة رحلات الإجلاء بسلامة وأمان، ومناولة الشحنات الأساسية، ودعم الصناعات التي تواجه نقصاً في اليد العاملة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة مبتكرة، وكذلك التبرع بوجبات طعام للمنظمات والأفراد المحتاجين.

بيئة عمل استثنائية

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا وخدمات مجموعة الإمارات: «أحدثت جائحة «كوفيد ـ 19» اضطرابات غير مسبوقة في صناعة السفر والطيران العالمية. ونحن نواجه، مثل عملائنا ومنافسينا، تحديات كبرى ونعمل لإعادة ترتيب أعمالنا وعملياتنا. وينبغي علينا، على الرغم من عدم اتضاح التطورات وبيئة العمل الاستثنائية، التركيز على مواصلة الوفاء بالوعود التي قطعناها، وتوفير قيمة لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها».

وأضاف: «واصلنا على مدى الأشهر القليلة الماضية تكييف عملياتنا مع الأوضاع الجديدة، وعززنا خدماتنا الحالية وأطلقنا خدمات جديدة لتلبية الطلب المتغير. وقد استطعنا تحقيق كل ذلك بفضل فريق زملائنا في مختلف الأقسام، الحريصين على الوفاء بوعد دناتا وتقديم خدمات عالية الجودة وآمنة لعملائنا وزبائنهم».

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أعداد الرحلات على مستوى العالم، فقد واصلت فرق المناولة الأرضية وخدمات والركاب في دناتا مساعدة شركائها من الناقلات الجوية على إنجاز المهام الخاصة في جميع أنحاء العالم. وساعد موظفو الشركة آلاف العائلات على لمّ الشمل من خلال خدمة أكثر من 2600 رحلة إجلاء بين مارس/آذار، ويوليو/تموز. وتلقى جميع الموظفين تدريباً جيداً على البروتوكولات المحدثة، بما في ذلك الاستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية (PPE)، وتطبيق قواعد التباعد الجسدي عبر عمليات المطار، للمحافظة على صحة وسلامة العملاء والعاملين.

انسياب التجارة

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كما واصلت دناتا دعم شركات الطيران في الحفاظ على انسياب التجارة العالمية وتدفق السلع الأساسية، من خلال تقديم أفضل خدمات الشحن. وتعاملت فرق دناتا مع أكثر من 67 ألف طن من معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية الضرورية على مدى الأشهر الأربعة الماضية. وتستخدم دناتا في جميع محطات الشحن، البالغ عددها 46 محطة، أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمستودعات المعتمدة للتعامل مع شحنات الأدوية واللقاحات، وفق أعلى المعايير الدولية.

وتكيّفت دناتا مع احتياجات العملاء المتغيرة. فقد أدخل العديد من شركات الطيران سعة شحن إضافية باستخدام طائرات الركاب، بعد إزالة المقاعد كلياً أو جزئياً من مقصورات الركاب، وذلك لتلبية الطلب القوي على الشحن الجوي والنقل السريع والموثوق للمنتجات الأساسية. وقامت دناتا بتعزيز الخدمات، وتحسين العمليات وتدريب الموظفين للتعامل بأمان وفاعلية مع طائرات الركاب التي تحمل البضائع فقط. وحقق موظفو دناتا، في أستراليا وباكستان والمملكة المتحدة، إنجازات بارزة من خلال تحميل كميات قياسية وصلت إلى 71 طناً من البضائع على طائرات الركاب الخاصة بعملائها من الناقلات الجوية.

وعززت دناتا خدمات تنظيف مقصورات الطائرات لضمان أعلى مستويات الأمان على الرحلات. وتتضمن الخدمات الجديدة تنظيفاً شاملاً باستخدام مواد مطهرة قوية، ومسح جميع الأسطح، بما في ذلك النوافذ وطاولات الطعام وشاشات ظهر المقعد، ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية والخزائن العلوية في المقصورة، والحمامات والمطابخ ومناطق استراحة الطاقم.

وتم اعتماد المواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف الطائرات من السلطات المختصة، حيث ثبتت فاعليتها في قتل الفيروسات والجراثيم، وتشكّل طبقة واقية طويلة الأمد تمنع تلوث الأسطح من جديد بالفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما أنها صديقة للبيئة. ويشرف فريق متخصص في مراقبة الجودة ومسؤولو الورديات على عمليات تنظيف الطائرات.

منتجات وخدمات جديدة

وأطلقت دناتا، إضافة إلى ذلك، منتجات وخدمات جديدة مبتكرة عبر عملياتها العالمية لمساعدة شركات الطيران والركاب على تقبّل الأوضاع الجديدة. فقد أضافت خدمة الفحص الحراري وتطهير الأمتعة، وخدمة اختبار «كوفيد ـ 19» المنزلية، في مختلف مواقع عملياتها حول العالم.

وتمتلك دناتا القدرة على توفير خدمات تموين آمنة ذات جودة عالية لمختلف الصناعات، حيث تدير أكثر من 60 منشأة حديثة، وقام فريق التموين في دناتا منذ بدء انتشار «كوفيد ـ 19» بتعديل منتجات وخدمات الطعام بما يتماشى مع الطلب، وزاد من قدرته على خدمة قطاعات الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين لدعم جهود الإغاثة، إلى جانب السلطات المحلية. وتقدم دناتا وجبات لمنشآت الحجر الصحي في العديد من البلدان.

كما أدى العاملون في دناتا أدواراً جديدة لدعم مجتمعاتهم. ففي سنغافورة وأستراليا، دخلت دناتا في شراكة مع السلطات والشركات لإعادة توزيع الموظفين مؤقتاً على مؤسسات تواجه نقصاً في العمالة. وتم حتى الآن، تدريب أكثر من 400 موظف باشروا العمل في أماكن أخرى.

وحافظت دناتا على التزامها نحو المجتمعات في جميع أنحاء العالم. فقد تعاونت مع السلطات والمنظمات والشركاء لتوفير مواد ووجبات ومنتجات مغلفة للمجتمعات المحلية المحتاجة. وجرى حتى الآن التبرع بأكثر من 200 ألف وجبة صحية لمنظمات في أستراليا وأيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، لمساعدتها على من دعم المحتاجين.