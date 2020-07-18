سحوبات وجوائز كبرى أسبوعياً خلال حملة «عروض الشارقة للتسوق»

تستعد إمارة الشارقة لإطلاق الحملة الترويجية الاستثنائية «عروض الشارقة للتسوق» تحت شعار: «ابتسم أنت في الشارقة» بباقة متميزة من العروض والتخفيضات التي ستتجاوز الـ75%؛ وذلك خلال الفترة من 22 يوليو/تموز الجاري ولغاية 21 أغسطس /آب القادم؛ حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن اكتمال كافة الاستعدادات التنظيمية لإطلاق هذا الحدث الاستثنائي الذي تقدمه بشراكة إعلامية مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية الشارقة، والشريك الماسي «المركز الميكانيكي للخليج العربي BMW»، وسط تسارع وتيرة استعدادات مراكز التسوق والمحال التجارية لإطلاق أقوى عروضها على مدار العام؛ إذ أكدت عدة مراكز كبرى مشاركتها في هذا الحدث؛ وهي: مركز صحارى سنتر؛ والواحة مول؛ وسيتي سنتر الشارقة؛ ومركز زوايا ووك؛ ومركز زيرو 6، إلى جانب عدد كبير من المحال التجارية على مستوى إمارة الشارقة.

إعفاء من رسوم الاشتراك

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إطلاق هذا الحدث يأتي في إطار جملة من المبادرات التي أعلنت عنها غرفة الشارقة منذ بدء انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتأثيراته على قطاع الأعمال، انطلاقاً من دورها كصوت وممثل للقطاع الخاص في الإمارة؛ من خلال العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم، مشيراً إلى أن عروض الشارقة للتسوق، ستشكل فرصة مهمة لقطاع التجزئة في هذا التوقيت الذي يتزامن مع العودة التدريجية للحياة الاقتصادية، عن طريق تعزيز حركة المبيعات والأسواق وإنعاشها، لافتاً إلى أن الغرفة وفي سبيل دعم وتنشيط الحركة التجارية في الإمارة، أعلنت عن إعفاء المحال التجارية بمختلف فئاتها في المنطقة الوسطى والشرقية من رسوم الاشتراك في الحملة، مؤكداً أن المنطقة ستكون محطة جاذبة للمتسوقين والزوار؛ بفضل هذه الميزة التنافسية التي ستحظى بها المنشآت والمراكز التجارية المشاركة، والتي ستنعكس على تقديم عروض متميزة تحقق الفائدة لهم وللمتسوقين، فضلاً عن تقديم خصم بنسبة 50% للمراكز والمحال التجارية في باقي مناطق الشارقة، الأمر الذي يجعل الرسوم شبه رمزية.

وأشار العوضي، إلى أن هذا الحدث الاستثنائي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة في توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية وجهةً مميزة للتسوق وممارسة الأعمال، انسجاماً مع استراتيجية الغرفة؛ الرامية إلى المساهمة في تطوير البيئة الاستثمارية لإمارة الشارقة، وتعزيز جاذبيتها، وتحفيز رجال الأعمال والتجار والمستثمرين على توسعة أعمالهم وتطويرها، وفي نفس الوقت إسعاد السكان، وتوفير أجواء تسوق وعروض جاذبة تناسب مختلف الميزانيات وتلبي جميع الاحتياجات والأذواق.

التزام بالإجراءات الوقائية

من جانبه، أكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، منسق عام العروض، أن فرق العمل المكلفة بالإشراف على سير أعمال «عروض الشارقة للتسوق» استكملت كافة تحضيراتها التنظيمية واللوجستية والترويجية اللازمة؛ لضمان تحقيق أهداف ورسالة هذا الحدث؛ حيث تم تنفيذ جولات ميدانية على المراكز والمحال التجارية؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ لضمان صحة وسلامة المتسوقين، كما استكملت اللجنة الإعلامية برنامجها الترويجي للفعاليات والعروض؛ من خلال منصات التواصل الاجتماعي؛ للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كما تواصل لجنة الاشتراكات عملها، وتستمر في تسجيل المحال الراغبة في المشاركة بالعروض.

ولفت الجروان إلى أن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة أكملت استعداداتها لإطلاق أقوى عروضها الترويجية، وهو ما تتطلع الغرفة إلى تعزيزه من خلال هذا الحدث الذي سيشكل دفعة قوية لحركة المبيعات على صعيد الأنشطة والمسابقات والسحوبات الأسبوعية على باقة من الجوائز القيّمة في مختلف مراكز التسوق المشاركة.