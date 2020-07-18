«إن إم سي» تفتتح مركزاً للإخصاب في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، المشغل لمراكز فقيه للإخصاب ومزود خدمات الخصوبة فرعها الأول في بدع زايد- مدينة زايد في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

حضر الافتتاح مايكل ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، وكلانسي بو، مدير استراتيجية العمليات في شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الأطباء وشخصيات المجتمع.

وقال مايكل ديفيس: إن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة إيجابية نحو توسيع خدمات مركز فقيه للإخصاب، لتلبية احتياجات المرضى المقيمين في المنطقة الغربية، والذين كانوا يضطرون في السابق للحضور إلى مدينة أبوظبي، كما سيوفر المركز الجديد للمرضى إمكانية الحصول بسهولة على علاجات وخدمات الخصوبة ذات المستوى العالمي، وذلك في مركز قريب إليهم دون الحاجة لقطع مسافات طويلة. كما يتخصص أطباء مركزنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة.