الاقتصاد

روسيا تتوقع تحسناً كبيراً للطلب في أغسطس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إنه يتوقع تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس «»المستجد. وقال نوفاك: إن الطلب، الذي كان نحو 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في إبريل.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءاً من أغسطس/آب بالتزامن مع تعافٍ بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة؛ لكنهم قالوا: إن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق. (رويترز)

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