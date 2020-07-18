الملا: قطاع البترول ماضى قدما لتحديث منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار المتابعة الميدانية لتفقد تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لاستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المنتجات البترولية بمنطقة عجرود بالسويس لمتابعة الموقف التنفيذى وفقا للبرنامج الزمنى والاطمئنان على التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانتظام العملية الإنتاجية. وأوضح الملا، أن قطاع البترول ماضى قدما فى تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بأحدث نظم التحكم الآلى المتطور.

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