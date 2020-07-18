الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 804 جنيهات للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاع جنيهين اليوم، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب مسجلة 1810 دولارا للأوقية، مشيرا إلى أن جرام الذهب عيار 21 يسجل 804 جنيها للجرام الآن في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم.. Advertisements عيار 18 : 689.15 جنيه

عيار 21 : 804 جنيها

عيار 24 : 918.85 جنيه

الجنيه الذهب : 6432 جنيها

السعر العالمي : 1810 دولار أمريكى للأوقية عيار 18 : 689.15 جنيهعيار 21 : 804 جنيهاعيار 24 : 918.85 جنيهالجنيه الذهب : 6432 جنيهاالسعر العالمي : 1810 دولار أمريكى للأوقية

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