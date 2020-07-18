شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتى: المركز المالى متين ولكن علينا استكمال إصلاح المالية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الكويتى براك الشيتان، اليوم السبت، إن مركز الكويت المالى "متين" ولكن علينا استكمال الإصلاح فى المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين، جاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل ستاندرد آند بورز أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطى العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وقال الشيتان، فى بيان صحفى، إن تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدنى السيولة فى الاحتياطى العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حالاى على ايجاد حلول لهذا التحدي.

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وأوضح، أن تثبيت تصنيف الكويت السيادى من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها فى مصاف دول مثل تايوان وايرلندا وفى مقدمة معظم الدول الخليجية "وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالى المدعوم بشكل كلى بحجم الأصول فى صندوق احتياطى الأجيال القادمة".