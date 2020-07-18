الاقتصاد

الريال الإيرانى يسجل انهيارا تاريخيا جديدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الريال الإيراني، انهيارا تاريخيا جديدا فى معاملات اليوم  السبت، فى السوق السوداء بوصول سعر الصرف إلى 250 آلف ريال مقابل الدولار الواحد، وذلك وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية. 

 

ويأتى هذا الانهيار، غير المسبوق فى سعر العملة الإيرانية، على خلفية تفاقم الوضع الاقتصادى فى البلاد بفعل العقوبات القاسية التى فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية والعواقب الاقتصادية الوخيمة التى تجلبها جائحة المستجد.

 

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و كان الريال‭ ‬الإيرانى قد هبط إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكى فى السوق غير الرسمية يوم الاثنين الماضى، حسبما أفاد موقع على الانترنت متخصص فى الصرف الأجنبي، مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا.

 

وبحسب موقع بونباست دوت كوم، الذى يرصد السوق غير الرسمية، فإن سعر الدولار وصل إلى 235 ألف و500 ريال. والسعر الرسمى على الموقع الالكترونى للبنك المركزى هو 42 ألف ريال.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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