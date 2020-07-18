شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المحمول: 16 قرشا زيادة على ضريبة الدمغة لعملاء الفاتورة والكارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسلت شركات المحمول رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدء من اليوم السبت ، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية

وبدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة على عملاء الفواتير و الكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 67 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة، وذلك َوفق لما أكدته مصادر بالشركات لليوم السابع.

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ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون، و مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020.