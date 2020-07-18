شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البورى ينخفض 6 جنيهات بالكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق الأسماك بالعبور اليوم السبت 18-7-2020 تراجعا في الطلب، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك وفقا لشعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، وانخفض سعر سمك البلطى "1" ليتراوح بين18-21 مقابل 19-21 جنيها، وانخفض سعر كيلو البلطى "2" ليتراوح بين 16.5-17.5 مقابل 17-18 جنيها، فيما استقرسعر كيلو البلطى الأسوانى 17-37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-85 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -85 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيه، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

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وانخفض سعر البورى 1 ليتراوح بين 39-45 مقابل 45-46 جنيها، فيما استقر البورى 2 ليتراوح 32-38 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.

وسجل سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها ، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها ، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها .