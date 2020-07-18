شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو بجنيه.. انخفاض 3 أصناف خضروات بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات للجملة بسوق العبور اليوم السبت 18-7-2020 انخفاضا لبعض الأصناف وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم سجلت 1.5- 3.5 جنيه وسجلت البطاطس 2.5-3.5 جنيه للكيلو، وانخفض الباذنجان البلدى والرومي ليتراوحا بين 1-2 جنيه للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وانخفضت سعر الكوسة لتتراوح 1-2 جنيه مقابل 1.5 - 2.5 جنيه.

وأضاف النجيب في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أسعار الفاصوليا بين14 – 17جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيه للكيلو،و تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

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جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 15 من الشهر الجارى ، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن ما يزيد لـ3 ملايين و632 ألفا، و259 طنا لجميع الأصناف المصدرة، وجارى الشحن للعديد من الأصناف في الموسم الصيفى.

وأضاف "العطار"، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪ ، متابعا أن الصادرات الزراعية تشهد تدفقا ملحوظا إلى جميع الأسواق العالمية، وجميع الشحنات التي تصدرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية " ، والدولة المستقبلة للمنتج، مشير الى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.