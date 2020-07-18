شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 22 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 18-7-2020 استقرارا في الأسواق المصرية وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أن أسعار الدواجن اليوم 22 جنيها من المزرعة، مضيفا أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-27 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك ، وعن أسعار البيض سجلت 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر الكرتونة للمستهلك بين 30-33 جنيها.

وعلى جانب اخر طالب السيد، بضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية لإعادة بورصة الدواجن وذلك للسيطرة على القطاع وتحديد حجم الإنتاج والأسعار المناسبة والكميات المتاحة للتصدير خاصة بعد أن تم الإعلان عن أن مصر خالية من انفلونزا الطيور وهو ما سيسمح للقطاع بالتصدير، وعودة المزارع التى خرجت من المنظومة.

وأشار السيد إلى أن المتحكم حاليا فى تحديد أسعار الدواجن هم السماسرة وعودة البورصة لن يقلل من دورهم ولكن سيجعل الوضع أكثر تنظيما لتداول الدواجن.