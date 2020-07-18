شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم السبت بعد ارتفاع أمس بقيمة جنيه واحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً فى مصر، 802 جنيه للجرام، فى حين يسجل سوق الصاغة بمصر تراجعا ملحوظا فى مبيعات المعدن النفيس منذ مطلع 2020.



أسعار الذهب اليوم فى مصر... أسعار الذهب اليوم فى مصر...

عيار 18: 687.40 جنيه

عيار 21 : 802 جنيه

عيار 24 : 916.55 جنيه

الجنيه الذهب : 6416 جنيها

السعر العالمي : 1800 دولار

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قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا يوم الجمعة إنه لم يتم التوصل لتوافق بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق مقترح للإنعاش الاقتصادي يبلغ حجمه 750 مليار يورو لانتشال اقتصادات الاتحاد من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف“ مع قدر كبير من الاحتمال ، قد لا يكون هناك اتفاق غدا أو بعد غد.

”ومع ذلك يقول البعض أنه ربما تعقد جولة أخرى في يوليو. إننا بوضوح مستعدون لذلك“.

وقال مورافيسكي إن الدول الشمالية اختلفت مع نظيراتها الجنوبية على قواعد صرف مساعدات التعافي،ومع الشرق على حجم الميزانية الأساسية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع أمس الجمعة فى الوقت الذى يوازن فيه المستثمرون بين احتمالات مزيد من التحفيز المالي ومخاوف من تعطل أنشطة الأعمال بسبب الزيادة القياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.لكن انخفاضا بنسبة 1.5 % لسهم جولدمان ساكس جعل المؤشر داو قابعا في نطاق التراجع.

وهبط داو جونز الصناعي 0.23 بالمئة ليغلق عند 26672.36 نقطة، بينما أغلق ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 0.29 بالمئة إلى 3224.75 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.28 بالمئة إلى 10503.19 نقطة.