«بقيمة تراوحت بين 4 قروش و7 قروش» .. الدولار يتراجع أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة تراوحت بين 4 قروش و7 قروش في البنوك العاملة في السوق المحلية وفقا لأخبار اليوم المصرية .

وفقد سعر الدولار نحو 4 قروش من قيمته في البنك المركزي المصر، وبنوك الأهلي المصري، ومصر والقاهرة، بينما انخفض بقيمة بلغت 7 قروش في البنك التجاري الدولي مصر، بالمقارنة بسعر بيعه في بداية تعاملات يوم الاحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.

وسجل سعر الدولار نحو 15.92 جنيه للشراء، و 15.02 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بينما سجل في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.89 للشراء، 15.99 جنيه للبيع.

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وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.88 جنيها للشراء، و 16.01 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.90 جنيه للشراء، و 16.00 جنيه.

وكان سعر الدولار سجل يوم الاحد الماضي نحو 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، بينما بلغ السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 15.92 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع ، و15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع كمتوسط سعر للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي، وذلك قبل أن يعاود الانخفاض من جديد بداية من الشهر الجاري.