شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توجه مصانع الأسمنت مخزونها عقب التراجع الحاد فى الطلب داخليا وتأثر التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس فاروق مصطفى، عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف، عن تراكم كميات كبيرة من الأسمنت لدى المصانع وفى مخازن التوزيع، وذلك على خلفية قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخرى، مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتى لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل.

وكشف المهندس فاروق مصطفى تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40%، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين.

Advertisements

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك فائضا ملحوظا فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لا بد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.

وتراجعت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال التقرير إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا.