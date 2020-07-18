شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح 2271 وحدة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بـ13 مدينة جديدة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح غدا الأحد وزارة الإسكان 2271 وحدة سكنية بمساحات مخنتلفة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، ويأتى ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقارى.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات: وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، مُشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، حيث تضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 ، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270، وأخيراً مشروع سكن مصر، حيث يتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454.

وأوضحت مى عبد الحميد أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد الموافق 19/7/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق. cservices.shmff.gov.eg.