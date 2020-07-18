خطوات ومواعيد استخراج بطاقة التموين الجديدة عبر موقع "دعم مصر"

تبدأ وزارة التموين والداخلية إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا على موقع "دعم مصر" وهى خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة ، بعد نجاح تجربة إصدار بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيا، منذ بداية أزمة كورونا، لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أتاحت الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني خدمات استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي ، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، مع دراسة كيفية إتاحة تقديم طلب من خلال الموقع بشأن حذف أحد أفراد الأسرة المتوفين والمقيد على البطاقة بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب أيضا لإيقاف صرف السلع لأحد الأفراد فى حالة سفره خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بجانب أيضا استمرار كافة هذه الخدمات بمكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة فى مختلف المحافظات.

ويأتى ذلك قى الوقت الذى اكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، لافتا إلي تطوير الخدمات المقدمة على موقع "دعم مصر "بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

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من جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم للمعلومات، أنه سيتم تفعيل العديد من الخدمات على موقع" دعم مصر" فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تسهيل حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بسهولة ويسر ومنعا للتكدس أمام مكاتب التموين فى ظل جائحة كورونا، كما أن تقديم هذه الخدمات إليكترونيا يقلل فترة حصول المواطن عليها،لافتا الى ان موقع دعم مصر تلقى ما يقرب من 6 آلاف طلب من اصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات إليكترونيا سواء فيما يتعلق باستخراج بطاقات بدل تالف او فاقد او نقل من محافظة الى اخرى أو تفعيل البطاقة .

وأضاف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم للمعلومات فى تصريحات لليوم السابع ، انه اعتبارا من أول اغسطس سيتم أتاحه خدمة استخراج بطاقات تموين جديدة ايضا من على موقع دعم مصر وذلك فى إطار المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة .

ويستطيع صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة الدخول على موقع دعم مصر للحصول على هذه الخدمات، وأن رسوم أي خدمة هو جنيه فقط قميه الاستمارة الورقية بمكتب التموين بجانب أيضا رسوم استخراج الكارت الذكي للبطاقة هو 20 جنيه في حال الحصول على خدمة استخراج بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد ،وأن الحصول على خدمات بطاقات التموين من خلال موقع "دعم مصر" دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، يقتصر على من لديه رقم محمول باسمه أو باسم أحد افراد الأسرة المقيدة على البطاقة ، ومسجل على الموقع، حتى يتم للتأكد من أن الذي يقوم بالخدمة إلكترونيا هو صاحب البطاقة نفسه لأنه في حالة ضياع البطاقة من صاحبها يستطيع أي شخص الدخول على موقع" دعم مصر" لتسجيل طلب بدل فاقد مما يجعل البطاقة الأولى تتعرض للتوقف، ولذلك حرصت الوزارة على تقديم هذه الخدمة لمن له رقم محمول ومسجل باسمه.