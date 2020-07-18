شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية اللبنانية" تجتمع مع وزيرة الصناعة لبحث ملف المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية ستعقد لقاءً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يوم 28 يوليو الحالى، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي التواصل الدائم والمستمر مع الحكومة من أجل مساندة مجتمع الأعمال المصري واللبناني وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات والفرص المتاحة التي تقوم بها الدولة، علاوة على مناقشة التحديات التي واجهت المستثمرين في هذا القطاع، ووضع حلول للتغلب عليها بجانب دور منظمات الأعمال في الترويج للفرص الاستثمارية، وإنجازات الجمعية المصرية اللبنانية في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة اللبنانية خلال السنوات الماضية.

وخلال الفترة الماضية عقدت الجمعية ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد خلالها المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية، التي تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة وفي مصر لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، مشيداً بالدور الإيجابي للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة وإدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وأضاف "فوزي" أن الجمعية المصرية اللبنانية لم تتأخر كعادتها في الاضطلاع بدورها ومشاركتها الايجابية كواحدة من أهم منظمات الأعمال الثنائية والتي تمثل القطاع الخاص المصري واللبناني.

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وقال إن تكاتف الشعب المصري وقت الازمات واحدة من الأسباب التي تدفعنا كقطاع خاص للتكاتف في علاج المشكلات الاقتصادية سواء التي عان منها الاقتصاد قبل وخلال أزمة فيروس كورونا والتي زادت من هذه المعاناة، مشدداُ أنه وبانتهاء الأزمة لابد وأن نفكر ونستعد جيداً لمرحلة ما بعد كورونا.

وأكد ضرورة بحث تجارب العديد من الدول الكبري التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتعمل باستمرار على تحفيزه سواء من خلال الحوافز، أو تيسير الإجراءات وسن التشريعات الواضحة والتي تجعل منه أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفيراً لفرص العمل للشباب.

كما عقدت أمس الأول الخميس، لقاءً مع وزيرة التموين للتعرف على جهود الوزارة في تطوير قطاع التجارة الداخلية والتوسع في إقامة المناطق اللوجيستية والمراكز التجارية، وذلك في ضوء النجاح والتطور الكبير الذى شهدته وزارة التموين والتجارة الداخلية والفرص الكبيرة في مجال التجارة الداخلية.