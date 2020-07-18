شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة المصرية توزع 16.8 مليار جنيه أرباحا على المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 16.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، حيث وزعت الشركات أرباحاً بقيمة 2.175 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهري فبراير ويناير على التوالى.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

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وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 10441.2 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 1425.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 3.8% مغلقًا عند مستوى 2202.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.53% مغلقًا عند مستوى 12160.04 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 702.43 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 574.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 313 مليار جنيه إلى 298.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 182.4 مليار جنيه إلى 177.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%.