الذهب يرتفع بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ويتجه لسادس مكسب أسبوعي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

قفز الذهب اليوم الجمعة متجها صوب تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ يفاقم ارتفاع قياسي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الضبابية بشأن التعافي الاقتصادي، في حين أضاف أيضا تراجع للعملة الأمريكية دعما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1809.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، ليكون مرتفعا 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1811.90 دولار للأوقية.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد سوني كوماري "يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأمريكي وحالات الإصابة بكوفيد-19 التي لا تزال في ارتفاع.

"الآن، تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين محرك آخر للسوق".

حطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مما دفع بعض الولايات الأمريكية لإعادة فرض إجراءات إغلاق جزئية، بينما تجاوزت الحالات على مستوى العالم 13.89 مليون.

ومما فاقم التوتر السياسي، تدرس الولايات المتحدة حظر سفر جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إليها، وذلك بحسب ما قاله شخص مطلع أمس الخميس.

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وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.75 بالمئة إلى 2031.37 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 834.91 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 19.32 دولار وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.