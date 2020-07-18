شكرا لقرائتكم خبر عن «فورد» تطلق طرز «برونكو»2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعود «فورد برونكو» من جديد كعلامة مستقلة لسيارات الدفع الرباعي فائقة التحمل وتضم «برونكو» ذات البابين الكلاسيكية؛ وأول «برونكو» بأربعة أبواب، وجميعها مصممة وفقاً لمبادئ «صُنع للبر» التي تضمّ اختبار المتانة القصوى والقدرة على الطرقات الوعرة والتصميم المبتكر، لمستويات الدفع الرباعي والأداء والموثوقية على الطرقات الوعرة. ويضم «برونكو» محركات «إيكو بوست» القوية وناقل حركة يدوياً حصرياً ذا 7 سرعات وإطارات بحجم 35 إنشاً، كما تتميز السيارة بمعدل زحف يعد الأفضل ضمن فئتها وقدره 75.94: 1، وبهيكل مرتفع فوق قاعدة عجلات قصيرة ونظام تعليق لجميع المسارات والمنحدرات والخوض في المياه.

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