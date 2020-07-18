شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يزيد خسائره ويغلق على تراجع لليوم الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات يوم الجمعة مواصلا خسائره لليوم الخامس على التوالي في ظل الضغط على القطاع التكنولوجي في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك وسط عمليات جني أرباح من المستثمرين على بعض أسهم القطاع التكنولوجي والتي دفعت ناسداك لتحقيق مستويات قياسية متوالية في الآونة الأخيرة.

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لكن "أمازون" تعد من بين اكثر الشركات التي استفادت من ازمة فيروس كورونا حيث دفعت قيود الإغلاق والعزل العام في الكثير من الدول المستهلكين لشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت، ومن هنا جاء دور "امازون" وغيرها من شركات التجارة الإلكترونية.



وانضمت "أمازون" إلى نادي التريليون دولار بعد تجاوز قيمتها هذه العتبة قبل أكثر من عام لترافق "آبل" و"ألفابت" و"مايكروسوفت في تحقيق قيمة أعلى من تريليون دولار كما أن مؤسسها "جيف بيزوس" لا يزال أغنى شخصية في العالم بثروة تتجاوز 170 مليار دولار متفوقاً بها على مواطنه "بيل جيتس".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون" بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 2961.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3024 دولارا وأقل سعر عند 2948.4 دولار.