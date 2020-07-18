شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بنحو 16% وسط تفاؤل كبير بشأن لقاحها المنتظر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية بشكل حاد خلال تعاملات جلسة الجمعة في ظل التفاؤل واسع النطاق إزاء لقاحها الواعد والمرتقب للوقاية من فيروس "كورونا".



كانت "موديرنا" قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن أنها ستبدأ في السابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل المرحلة الثالثة والنهائية من تجارب لقاحها المضاد لفيروس "كورونا".

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وذكرت "موديرنا" سابقاً بأن المرحلتين الأولى والثانية أسفرت نتائجهما عن تولد أجسام مضادة داخل أجساد من حقنوا باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" الأمر الذي دفعها لدخول المرحلة الثالثة وتجربته على أكثر من ثلاثين ألف متطوع.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من ارتفاع قياسي يومي في عدد الإصابات بفيروس كوورنا حتى بلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 3.5 مليون حالة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 15.9% وأغلق جلسة الجمعة عند 94.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 95.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 82.6 دولار.