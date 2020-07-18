الأسواق الناشئة تواجه موجة اضطرابات مع تخفيف قيود «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد بحث جديد بأن عشرات الأسواق الناشئة والمبتدئة ستواجه على الأرجح احتجاجات حاشدة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي يجري فيه تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت؛ للسيطرة على جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتضرب فيه الآثار الاقتصادية الوخيمة داخل البلاد.

وقالت شركة تحليل المخاطر العالمية «فيريسك مابليكروفت»: إن 37 دولة في خطر، معظمها تتركز في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك نيجيريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وفنزويلا وبيرو.

والكونجو وإثيوبيا، وكذلك روسيا البيضاء وبلغاريا وصربيا في أوروبا، من بين الدول التي هزتها احتجاجات في الأيام القلية الماضية؛ إذ زادت حالة عدم الرضا إزاء الحكومات.

مستويات ما قبل الجائحة

يأتي ذلك بعد تراجع الاضطرابات في الأسواق الناشئة والمبتدئة في مارس /آذار بحسب مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثها، بعد تطبيق واسع النطاق لإجراءات العزل العام.

وقال ميها هايبرنيك المحلل لدى فيريسك مابليكروفت: «إجمالي عدد الاحتجاجات في الأسواق الناشئة والمبتدئة ارتفع تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة. مع استمرار إجراءات العزل العام في العديد من الدول، ومع عدم الشعور بالصدمة الاقتصادية الكاملة للتفشي بعد، فإننا نتوقع ارتفاع عدد الاحتجاجات على مدى الشهرين إلى ثلاثة الأشهر المقبلة».

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ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بواقع واحد في المئة في 2020.

وقالت فيريسك مابليكروفت: إن الآفاق تثير القلق على وجه الخصوص للأسواق الناشئة والمبتدئة التي يتسم فيها الوضع الاقتصادي بعد الجائحة بالقتامة.

عاصفة مثالية

وقالت: إن نيجيريا وإيران وبنجلاديش وإيران وإثيوبيا تواجه «عاصفة مثالية» من الغضب الشعبي؛ إذ تُفاقم الاحتجاجات المدفوعة بالتبعات الاقتصادية للجائحة الاضطراب حيال شكاوى قائمة منذ وقت سابق بشأن قضايا تراوح من الفقر إلى الإمدادات الغذائية.

وقال هايبرنيك: إن تصور «الحالة الأساسية من يناير/ كانون الثاني - أن 2020 ستشهد ارتفاعاً في الاحتجاجات، وأن العقد القادم بصدد أن يشهد إحدى حالات الاضطراب غير المسبوقة- ما يزال قائماً».

وأضاف التقرير: إن الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا ستواجه مخاطر أقل حدة بقليل فقط؛ لكنها تظل تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار. (رويترز)